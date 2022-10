1 Wilhelma-Chef Thomas Kölblin, Melanie Becker und Christian Doll von C2 Concerts haben am Mittwoch die Pläne für den Christmas Garden 2022 vorgestellt. Foto: /ubo

Wer den Christmas Garden 2022 in Stuttgart besucht, erklären die Veranstalter, muss kein schlechtes Gewissen haben. In der Wilhelma haben sie am Mittwoch die neuen Attraktionen des Lichterfestes und die Maßnahmen zum Stromsparen vorgestellt.















Link kopiert

Nicht überall soll’s dunkel werden in diesem Ausnahmewinter. Mit einem energiesparenden Konzept wollen die Veranstalter den vierten Christmas Garden in Stuttgart trotz Krise möglich machen – und damit für einen „Lichtblick“ in harter Zeit sorgen, wie dies Wilhelma-Chef Thomas Kölbin formuliert. Mit Melanie Becker und Christian Doll von der Veranstaltungsagentur C2 Concerts hat er am Mittwoch die neuen Attraktionen wie die Mondlichtwiese oder die Magische Galaxie vorgestellt. Um zwei Euro steigen die Eintrittspreise – gleichzeitig haben sich die Energiekosten laut Kölbin in der Wilhelma bisher „vervierfacht“. Inwiefern das Lichterfest vom „Doppel-Wumms“ der Bundesregierung profitiert, wissen die Veranstalter noch nicht. Mit 150 000 Besuchern rechnen sie in dieser nicht einfachen Saison, mehr als im vergangenen Jahr, als 140 000 gekommen sind. Der bisherige Vorverkauf sei vielversprechend.

Vertrag über sieben weitere Jahre unterschrieben

„Wir stehen für Entschleunigung und Romantik in stressiger Weihnachtszeit“, erklärt Christian Doll, „damit sind wir ein Gegenentwurf zum Weihnachtsmarkt.“ Mit der Wilhelma hat er einen Vertrag über sieben weitere Jahre unterschrieben. Am 19. November geht’s los. Mit dem Einsatz energiesparender LED-Lampen, mit reduzierten Öffnungszeiten und einer Wegebeleuchtung, die auf ein Sicherheitsminimum heruntergedimmt wird, soll der Stromverbrauch um 30 Prozent gesenkt werden.

Im vergangenen Jahr kam der Christmas Garden auf einen Energieverbrauch von täglich 362 Kilowattstunden im Schnitt. Dies entspreche über „die gesamte Laufzeit etwa dem Jahresverbrauch von vier Privathaushalten“. Mit 30 Prozent weniger Strom liege man nun bei 253 kWh am Tag. Bei 21 Tagen dürften es also 5313 kWh werden. Nach dem Stadtwerke/EnBW-Rechner verbraucht der Christmas Garden nun so viel Strom wie zwei Vier-Personen-Haushalte im Jahr. Deshalb müsse man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man das Lichterfest besuche. An allen weiteren 20 Standorten in Deutschland sowie im benachbarten Ausland hält die Deutsche Entertainment AG am Christmas Garden fest. Neu dabei sind Rom in Italien und Chorzów in Polen, Die Laufzeit endet in Stuttgart am 15. Januar.

Vorverkauf christmas-garden.de/stuttgart sowie myticket.de, Tickethotline 0 40 / 2 37 24 00 30 sowie an allen Vorverkaufsstellen.