Foto: Isa Foltin/QVC via Getty Images

Seit 13 Jahren glücklich: Christine Neubauer und José Campos haben bei einem Event in München engumschlungen für die anwesenden Fotografen posiert.

Schauspielerin Christine Neubauer (62) und ihr Verlobter José Campos haben in München einen gemeinsamen Auftritt gefeiert. Bei der Kollektions-Präsentation von Designer Steffen Schraut und QVC im Hotel Rosewood zeigte sich das Paar dabei verliebt wie am ersten Tag. Engumschlungen posierten die beiden für die anwesenden Fotografen.

Christine Neubauer zeigt sich im "Diva"-Look

Christine Neubauer trug bei dem Event einen dunklen Pullover mit der Aufschrift "Diva" über einer weißen Bluse. Dazu kombinierte die Schauspielerin und Autorin eine enganliegende schwarze Hose und pinke Stiefeletten. Ihre Haare hatte die 62-Jährige zu einem Pferdeschwanz streng nach hinten gebunden. Dezentes Make-up rundete den Auftritt des TV-Stars ab. Neubauers Partner José Campos präsentierte an ihrer Seite ein gemustertes Hemd mit dunkler Weste sowie dazu passender Hose in Kombination mit schwarzen Stiefeln.

Lesen Sie auch

Die Schauspielerin, die mit der TV-Serie "Löwengrube" Ende der 1980er Jahre ihren großen Durchbruch feierte, und der chilenische Fotograf hatten im Jahr 2021 verkündet, dass sie sich verlobt haben. Seit 2011 sind die beiden liiert. Das Paar lebt auf Mallorca. Von 1990 bis 2014 war Christine Neubauer mit Journalist und Moderator Lambert Dinzinger (68), dem Vater ihre Sohnes Lambert jr. (geb. 1992), verheiratet. Anfang 2011 wurde die Trennung bekannt.

Diese Stars feierten mit Neubauer und Campos in München

In München trafen Christine Neubauer und ihr Verlobter José Campos bei Steffen Schrauts Präsentation seiner Mode-Kollektion 2025 am gestrigen Mittwochabend (3. Dezember) auf weitere bekannte Gesichter. Die Mutter-Tochter-Duos Mirja du Mont (48) und Tara sowie Janine Kunze (50) und Lili feierten ebenfalls unter dem Motto "Stronger Together". Du Mont und Kunze führten zudem als Moderatorinnen gemeinsam durch die Veranstaltung.