Christine Neubauer und José Campos haben heimlich auf Mallorca geheiratet. Die Trauung fand im engsten Kreis im Rathaus von Mancor de la Vall statt. Mutter Lydia Neubauer und Komponist Harold Faltermeyer waren die Trauzeugen. Das sind die süßen Details.
Christine Neubauer (63) hat ihren langjährigen Verlobten José Campos (60) geheiratet. Die Münchner Schauspielerin und der chilenische Fotograf und Produzent gaben sich vergangene Woche im Rathaus des kleinen Ortes Mancor de la Vall auf Mallorca das Jawort. Das berichtet die "Bunte" in ihrer aktuellen Ausgabe (Nr. 20/2026), die auch exklusive Bilder der Feier veröffentlichte. Die Trauung in der Wahlheimat des Paares fand demnach im engsten Kreis statt. Eingeweiht waren nur Familie und enge Freunde.