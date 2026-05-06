Christine Neubauer und José Campos haben heimlich auf Mallorca geheiratet. Die Trauung fand im engsten Kreis im Rathaus von Mancor de la Vall statt. Mutter Lydia Neubauer und Komponist Harold Faltermeyer waren die Trauzeugen. Das sind die süßen Details.

Christine Neubauer (63) hat ihren langjährigen Verlobten José Campos (60) geheiratet. Die Münchner Schauspielerin und der chilenische Fotograf und Produzent gaben sich vergangene Woche im Rathaus des kleinen Ortes Mancor de la Vall auf Mallorca das Jawort. Das berichtet die "Bunte" in ihrer aktuellen Ausgabe (Nr. 20/2026), die auch exklusive Bilder der Feier veröffentlichte. Die Trauung in der Wahlheimat des Paares fand demnach im engsten Kreis statt. Eingeweiht waren nur Familie und enge Freunde.

Trauzeugen waren Lydia Neubauer (89), die Mutter der Schauspielerin, sowie der Komponist Harold Faltermeyer (73), ein enger Freund des Bräutigams. "Ich bin überglücklich, dass meine Mama diesen Tag mit ihren 89 noch erleben konnte", sagte Christine Neubauer dem Magazin. Auch Lydia Neubauer äußerte sich gerührt: "Ich bin so froh, dass ich diesen Tag noch erleben durfte."

Vor der Hochzeit hatte Campos zudem mit Neubauers Sohn Lambert Dustin Dinzinger (34) gesprochen und ihn um seine Zustimmung gebeten. "Das war ein sehr schönes Gespräch mit den beiden", so die glückliche Braut.

Feier im Landhotel "Turixant"

Die Trauung wurde vom Bürgermeister von Mancor de la Vall vollzogen. Die Eheringe - seiner in Weißgold, ihrer in Gelbgold - ließ das Paar nach eigenen Entwürfen in der Relojeria Alemana in der Altstadt von Palma anfertigen. Den Ringtransport am Tag der Zeremonie übernahm der mallorquinische Wasserhund Gizmo. Er brachte die Ringe an einem roten Herzchenkissen am Halsband ins Standesamt.

"Wir sind bereits seit fünf Jahren verlobt. So lange besitze ich auch schon mein wunderschönes Brautkleid von Chloé", sagte Neubauer zudem über das locker geschnittene rosa Minikleid mit Cape.

Nach der Zeremonie lud das Paar zu einem Umtrunk in eine Dorfbar, anschließend ging es weiter ins Landhotel "Turixant" im Inselinneren. Im Garten des Hotels wurde eine lange Tafel gedeckt, serviert wurden Tapas, Paella und eine kleine Hochzeitstorte zu Champagner. In seiner Rede gedachte Campos auch der verstorbenen Angehörigen, seinen Eltern und Schwiegervater Erwin Neubauer. An seine Frau gerichtet sagte er: "Du bist die Liebe meines Lebens und ich möchte Hand in Hand mit dir bis ans Ende unserer Tage gehen."

Zwei Scheidungen und bürokratische Hürden

Der Hochzeit ging ein langer bürokratischer Weg voraus. Wie das Magazin berichtet, hatte sich José Campos bereits vor 15 Jahren in Santiago de Chile scheiden lassen. Die Papiere mussten aber neu beglaubigt werden, nachdem er inzwischen die spanische Staatsangehörigkeit besitzt. Dieses Prozedere zog sich demnach fast zwei Jahre hin. Christine Neubauer ist seit November 2014 geschieden. Von 1990 bis 2014 war sie mit Lambert Dinzinger, dem Vater ihres Sohnes, verheiratet.

Kennengelernt hatten sich Neubauer und Campos 2008 bei den Dreharbeiten zum Thriller "Heiße Spur" in der Atacama-Wüste in Chile. "Ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Tag", so Campos. "Ich habe sie ganz allein sitzen sehen und sie hatte so eine traurige Aura um sich herum. Ich musste sie einfach ansprechen, obwohl der Produzent zu mir meinte, das ginge nicht, weil sie ja der Star des Films war. Aber sie zog mich sofort magisch in ihren Bann."

Zwei Tage nach der Trauung meldete sich das Paar aus Palma noch einmal zu Wort. "Wir sind Seelenverwandte und jetzt für alle sichtbar auch als Ehepaar verbunden. Wir sind überglücklich", zitiert die Illustrierte das frisch vermählte Paar.