1 Christine Boisson ist im Alter von 68 Jahren verstorben. Foto: imago images/ABACAPRESS/Davy Patrick

Mit dem Erotikfilm "Emmanuelle" wurde sie zuerst bekannt. Nun ist die französische Schauspielerin Christine Boisson gestorben. Sie wurde 68 Jahre alt.











Die bekannte französische Schauspielerin Christine Boisson (1956-2024) ist tot. Sie starb am Montag (21. Oktober) in einem Pariser Pflegeheim. Boisson wurde 68 Jahre alt. Den Todesfall bestätigte ihre Tochter Juliette Kowski unter anderem gegenüber der "New York Times". Als Todesursache wird eine Lungenkrankheit angegeben.