Und schon hat es sich wieder ausgetanzt für Christina Hänni (35), ehemals Christina Luft: Die Profi-Tänzerin ist nach nur einer Runde mit ihrem Tanzpartner, Comedian Osan Yaran (38), aus der aktuellen "Let's Dance"-Staffel ausgeschieden.

Ein schwerer Schlag für Hänni, die dieses Jahr ihr Comeback in der Tanzshow feierte, nachdem sie das letzte Mal 2023 auf dem Parkett von RTL gestanden hatte. Die Enttäuschung über ihr frühes Aus teilte sie auch auf Instagram mit. Zu einem Selfie schreibt sie am Samstag in ihrer Instagram-Story, sie sei traurig für ihren Partner, "dass seine Reise nicht länger war". Weiter schreibt sie, dass sie sich sehr auf ihre Familie freue. "Ich brauche die gerade", so Hänni und kündigte an: "Mehr werde ich zu unserem Ausscheiden nicht mehr sagen." Abschließend kündigt sie an, dass es "ab morgen" wieder Storys außerhalb des "Let's Dance"-Kosmos von ihr mit ihren Liebsten geben werde.

Schon im ersten Interview nach ihrem Ausscheiden hatten sich Hänni und Yaran enttäuscht gezeigt, wie auch auf Instagram zu sehen ist.

Buh-Rufe für Llambis Kritik

Hänni gilt als Publikumsliebling der Show, die Chancen für sie und ihren Tanzpartner, die in der Liveshow am Freitag einen Tango vorführten, standen nicht schlecht. Der strenge "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (60) wurde bei seiner Kritik für den Komiker und die Profitänzerin sogar vom Publikum ausgebuht. Trotzdem sah die Jury Potenzial und vergab neben Lob für Hännis Darbietung zehn Punkte an das Paar.

Ihre Familie wird Christina Hänni nun auffangen. Seit 2023 ist Hänni mit dem Schweizer Sänger und Songwriter Luca Hänni (30) verheiratet, den sie 2020 bei "Let's Dance" kennengelernt hatte. Die beiden tanzten sich auf den dritten Platz der Show. Ein Jahr später nahmen sie - obwohl er kein Profitänzer ist - bei der "Let's Dance"-Profi-Challenge teil und landeten abermals auf Platz 3. Im Juni 2024 wurden sie Eltern einer Tochter.

