Christian Spucks erste Saison in Berlin: „Ein Drache ist das Staatsballett sicherlich nicht“

Christian Spucks erste Saison in Berlin

1 Christian Spuck ist bereits der fünfte Intendant des 2004 gegründeten Staatsballetts Berlin. Foto: Staatsballett Berlin/Marzena Skubatz

Flotte Führungswechsel und interne Kontroversen hatten dem Staatsballett Berlin unruhige Jahre beschert. Seit einem Jahr leitet Christian Spuck die Hauptstadtkompanie – und blickt im Gespräch zurück.











Link kopiert



Christian Spuck ist auf der Zielgeraden, beim Interview ist sein erstes Jahr als Intendant des Berliner Staatsballetts fast geschafft. Bevor es in die Ferien geht, steht zum Abschluss der Saison neben seiner „Messa da Requiem“ eine Gala zum 20-jährigen Bestehen der Kompanie an. Am Telefon zieht er Bilanz.