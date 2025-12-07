Christian Slater: Schauspieler liebt es, Vater zu sein

Christian Slater ist nicht nur Hollywoodstar, sondern offenbar auch ein echter Familienmensch. Der Schauspieler betont, wie wichtig ihm seine Ehefrau und seine Kinder sind.
In seiner langen Karriere hat Christian Slater (56) schon viele Höhen und Tiefen durchlebt. Doch wie kommt man damit klar? Der Schauspieler hat eine ganz einfach Lösung - er konzentriert sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Slater meint damit "Freunde und Familie", wie er kürzlich der "Page Six" während eines Events erzählt hat.