Christian Slater: Schauspieler liebt es, Vater zu sein

In seiner langen Karriere hat Christian Slater (56) schon viele Höhen und Tiefen durchlebt. Doch wie kommt man damit klar? Der Schauspieler hat eine ganz einfach Lösung - er konzentriert sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Slater meint damit "Freunde und Familie", wie er kürzlich der "Page Six" während eines Events erzählt hat.

"Ich liebe es auf jeden Fall, mich auf meine Familie zu konzentrieren", sagt Slater, der schon Anfang der 1980er-Jahre vor den Kameras stand und seither an weit mehr als 100 Kino- und Fernsehproduktionen beteiligt war. Der Star aus der Erfolgsserie "Mr. Robot" führt eine harmonische Patchwork-Familie und ist in zweiter Ehe mit Brittany Lopez verheiratet. Mit ihr hat er seine Tochter Lena (6) und einen Sohn, der 2024 geboren wurde. Aus seiner ersten Ehe mit Ryan Haddon stammen sein Sohn Jaden (26) und seine Tochter Eliana (24).

Christian Slater ist dankbar für Zeit mit den Kindern

Vater zu sein, ist für Slater "wundervoll", wie er schwärmt. "Ich weiß, dass ich am Ende dieser Reise nicht sagen werde: 'Oh, ich wünschte, ich hätte das getan. Ich wünschte, ich hätte jenes getan.' Ich werde sagen: 'Ich bin so froh, dass ich all diese Zeit mit meinen Kindern verbracht habe.'"

Zu einem ganz besonderen Anlass hatten ihn seine beiden Töchter und seine Ehefrau auch im Sommer 2025 begleitet. Bei der Verleihung seines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame im Juni waren Brittany, Eliana und Lena anwesend. Es war ein seltener öffentlicher Auftritt mit der Familie. "Ich habe wunderbare und großartige Kinder, und ich kann mir mein Leben ohne sie nicht vorstellen. Sie sind das Größte", schwärmte er damals sichtlich bewegt während einer Dankesrede. "Einen Stern auf dem Hollywood Boulevard zu haben ist großartig, aber nichts davon wäre ohne meine Familie und die Liebe, die ich heute habe, möglich gewesen."