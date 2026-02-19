Nach dem tödlichen Autounfall von Christian Mauch zeigen sich die Menschen in Gerabronn tief erschüttert. Seine Stellvertreterin beschreibt ihn als „den besten Bürgermeister der Welt“.
Nach dem Tod des Gerabronner Bürgermeisters, Christian Mauch, zeigt sich die Stadt geschockt. „Wir sind alle tief erschüttert“, sagt die erste stellvertretende Bürgermeisterin von Gerabronn, Heidegret Mayer. „Wir sind alle hier wie im Film, im schlechten Film.“ Engagiert sei er gewesen, den Menschen zugewandt - so beschreiben Bekannte und Kollegen den tödlich verunglückten 40-Jährigen.