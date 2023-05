1 FDP-Chef Christian Lindner will seine Partei nach der Bundestagswahl im Herbst in die Regierung führen. Darauf stimmen sich die Liberalen auch auf ihrem digitalen Dreikönigstreffen in Stuttgart ein. Foto: imago/photothek/Inga Kjer

Diesmal trifft sich die FDP nur digital zu Dreikönig in Stuttgart. Parteichef Lindner will seine Partei auf einen Regierungseintritt nach der Bundestagswahl einschwören.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Berlin - Wie immer zu Dreikönig trifft sich – diesmal allerdings hauptsächlich digital – die liberale Familie in Stuttgart, um sich auf das Jahr einzustimmen. Diesmal ist es ein ganz besonderes, denn es bringt sowohl die Landtagswahlen in Baden-Württemberg als auch die Bundestagswahl im Herbst. Wir fragten FDP-Parteichef Christian Lindner nach, mit welcher Botschaft er die Freidemokraten motivieren will. Ohne das Thema Corona kam aber auch dieses Gespräch nicht aus.