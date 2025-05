Christian Lindner kümmert sich ums Baby: Franca Lehfeldt: Wenige Wochen nach der Geburt zurück im Rampenlicht

1 Franca Lehfeldt während des Panels im Schauspielhaus Hamburg beim 9:16 Summit. Foto: Tristar Media/Getty Images

Vier Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes ist Franca Lehfeldt zurück in der Öffentlichkeit. Die Ehefrau von Christian Lindner nahm in Hamburg an einem Panel-Talk teil.











Franca Lehfeldt (35) ist vier Wochen nach der Geburt zurück im Rampenlicht. Die Ehefrau des ehemaligen Finanzministers Christian Lindner (46) stand am Montag beim 9:16 Summit im Schauspielhaus in Hamburg auf der Bühne. Dort nahm die Journalistin an einem Panel-Talk zum Thema "Wie Social Media die Medienbranche verändert" teil.