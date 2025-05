Christian, Leonor und Co.: Warum müssen junge Royals zum Militär?

Prinz Christian von Dänemark (19) hat im Februar 2025 seine viermonatige Grundausbildung beim Garde-Husaren-Regiment in Slagelse begonnen und steht kurz vor dem Abschluss. Seine militärische Laufbahn setzt der dänische Thronfolger ab August mit einem einjährigen Lehrgang zum Leutnant fort, wie das Königshaus mitteilte. Die militärische Ausbildung folgt der Tradition der dänischen Königsfamilie, in der auch sein Vater, König Frederik X., und andere männliche Familienmitglieder militärisch ausgebildet wurden.

Doch Kronprinz Christian ist nicht der einzige europäische Nachwuchsroyal, der einen Militärdienst ableistet.

Warum gehen junge Royals zum Militär?

Vorbereitung auf die Rolle als Oberhaupt der Streitkräfte

In vielen Monarchien, etwa in Spanien, sieht die Verfassung vor, dass der Monarch oder die Monarchin auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist. Thronfolgerinnen wie Prinzessin Leonor absolvieren daher eine militärische Ausbildung, um später diese Rolle glaubwürdig und kompetent ausfüllen zu können.

Tradition und Vorbildfunktion

Die militärische Ausbildung ist in vielen Königshäusern eine langjährige Tradition. Sie dient dazu, Kontinuität und Verbundenheit mit dem Land und seinen Streitkräften zu zeigen. König Felipe von Spanien, König Charles III. von Großbritannien und viele weitere Royals haben diesen Weg bereits beschritten und geben die Vorbildfunktion an die nächste Generation weiter.

Persönliche Entwicklung und Charakterbildung

Der Militärdienst wird als Schule für Disziplin, Verantwortungsbewusstsein und Führungsstärke angesehen. Junge Royals lernen Teamarbeit, Durchhaltevermögen und den Umgang mit Herausforderungen - Fähigkeiten, die sie später als Staatsoberhäupter benötigen.

Gleichbehandlung und Glaubwürdigkeit

Durch die militärische Ausbildung zeigen Royals, dass sie sich nicht vor schwierigen Aufgaben drücken und sich den gleichen Herausforderungen stellen wie andere junge Menschen im Land. Das stärkt ihre Glaubwürdigkeit und Akzeptanz in der Bevölkerung.

Gesetzliche oder politische Vorgaben

In einigen Ländern gibt es Überlegungen oder sogar Vorschriften, dass auch Royals (wie alle anderen Bürger) Wehrdienst leisten müssen. In Großbritannien etwa wird derzeit diskutiert, einen verpflichtenden Nationaldienst für alle 18-Jährigen einzuführen, von dem auch die Kinder der Royal Family nicht ausgenommen wären.

Wie unterscheidet sich die Militärausbildung bei den europäischen Royals

Die Militärausbildung der europäischen Royals unterscheidet sich deutlich in Umfang, Dauer, Praxisbezug und Zielsetzung. Hier ein Überblick über die wichtigsten Unterschiede:

Kronprinzessin Leonor von Spanien (19) absolviert eine dreijährige, sehr umfassende Offiziersausbildung bei Heer, Marine und Luftwaffe. Ziel ist die Vorbereitung auf die Rolle als Oberbefehlshaberin aller Teilstreitkräfte. Sie strebt mehrere militärische Ränge an: Leutnant der Infanterie, Fähnrich der Marine und Leutnant der Luftwaffe.

Kronprinzessin Amalia der Niederlande (21) macht keine vollständige Offiziersausbildung, der Militärdienst in den Niederlanden ist seit 1997 offiziell ausgesetzt. Stattdessen absolvierte sie 2021 und 2022 eine umfassende militärische Teilausbildung: Sie erhielt Einblicke in die Luftwaffe, Marine und Infanterie, fuhr im Panzer, flog in einem Kampfjet und besuchte ein U-Boot. Die Ausbildung ist praxisorientiert, aber kürzer und weniger formalisiert als in Spanien.

Kronprinzessin Elisabeth von Belgien (23) absolvierte 2020 bis 2021 ein Studium in sozialen und militärischen Wissenschaften an der Königlichen Militärakademie. Sie wurde nach einem Jahr als Offizierin (Unterleutnant) vereidigt. Diese Ausbildung legt Wert auf taktische Übungen, Waffenhandhabung und Führungskompetenz.

Und auch Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (21) wird zum Militär gehen: Geplant ist eine einjährige Militärausbildung. Mehrere Schnuppertage bei Heer, Marine und Luftwaffe hat sie bereits absolviert. Die Ausbildung ist bislang weniger formalisiert, aber es gibt Pläne für eine längere militärische Vorbereitung.