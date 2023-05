12 Mit seinen 34 Jahren steht Christian Gentner aktuell bei 399 Bundesliga-Einsätzen. Am Sonntag soll im Trikot von Union Berlin das nächste Spiel hinzukommen. Foto: Getty Images/Martin Rose

Christian Gentner steht vor seinem 400. Bundesliga-Einsatz. Für den VfB Stuttgart, den VfL Wolfsburg und Union Berlin hat er diese bestritten – wie der 34-Jährige auf eine Karriere blickt, die noch nicht vorbei ist.









Stuttgart/Berlin - Zahlen bedeuten Christian Gentner nicht viel. Zumindest wenn es um die persönlichen Statistiken geht. Der 34-jährige Mittelfeldmann hat sich immer als Mannschaftsspieler verstanden. Seit 15 Profijahren ist das so – und nun steht das Eigengewächs des VfB Stuttgart vor seinem 400. Bundesligaspiel. Gentner wird es am Sonntag im Trikot des 1. FC Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg bestreiten. Er rückt damit in der Rekordliste auf den 65. Rang vor. Dennoch ist es nicht sein Ziel, eine Einsatzzahl zu erreichen.„Ich will weiterspielen und kann mir doch nicht das Ziel setzen, 444 Spiele zu erreichen.“ Rückblick auf eine Karriere, die noch nicht zu Ende ist.