Christian Fürst zu Fürstenberg: Herr der Schlösser und Wälder

1 Der Hausherr in der Empfangshalle von Schloss Donaueschingen Foto: Uli Fricker

Seit einem Jahr ist Christian Fürst zu Fürstenberg Chef von Familie und Forst. Er will vieles anders machen als sein Vater.











An Frau Tritschler kommt so schnell keiner vorbei. Von ihrem Büro aus übersieht die Sekretärin die gesamte Anlage des Schlosses. Sie überblickt die Türen, den Zugang vom Park, das Schloss selbst. Sie ist Tür- und Torwächterin eines ungewöhnlichen Anwesens in Donaueschingen, und zwar des bekanntesten. Und sie ist für Tage der einzige Mensch, der sich in diesem Prachtbau der Gründerzeit aufhält. Schon ihr Büro wirkt wie eine Rarität. Wuchtiger Schreibtisch, ein ausladender Sessel im Wildkatzenmuster. Auf einer Kommode steht das gerahmte Foto eines Mannes im besten Alter: harmonisches Gesicht, volles Haar mit grauen Schläfen, braune Augen. Das Foto zeigt den Chef von Kerstin Tritschler, Christian Fürst zu Fürstenberg.