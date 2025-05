Christian Friedel moderiert Verleihung: Die Lola ruft: Countdown zum Deutschen Filmpreis

Am Freitag steht Berlin ganz im Zeichen des deutschen Films: Im Theater am Potsdamer Platz wird die 75. Verleihung des Deutschen Filmpreises stattfinden. Laut dem Veranstalter werden 1.700 Gäste erwartet, um das heimische Kino und seine Protagonisten zu feiern.

Durch den Abend führt ein wahres Multitalent: Schauspieler und Sänger Christian Friedel (46), bekannt aus den Oscar-prämierten Filmen "The Zone of Interest" und "Das weiße Band" sowie der HBO-Erfolgsserie "White Lotus", wird als Gastgeber fungieren. Der 46-Jährige hat für den besonderen Anlass sogar einen eigenen Song komponiert, den er zur Eröffnung der Show präsentieren wird. Dabei begleitet ihn seine Band Woods of Birnam.

Lesen Sie auch

Prominente Unterstützung

Auf der Bühne erhält Friedel prominente Unterstützung von zahlreichen Film- und Kulturschaffenden. Das "Who is Who" des deutschen Kinos wird vertreten sein: Elyas M'Barek, Jella Haase, Iris Berben, Emilia Schüle, Hannah Herzsprung, Regisseurin und Schauspielerin Karoline Herfurth sowie der international gefeierte Regisseur Edward Berger ("Im Westen nichts Neues") werden Preise überreichen.

Auch Kulturschaffende wie Pianist Igor Levit, Schriftstellerin Juli Zeh und Zukunftsforscherin Florence Gaub werden die Nominierten würdigen.

Erste Gewinner stehen bereits fest

Während die meisten Preisträger erst am Freitagabend bekanntgegeben werden, stehen in zwei Kategorien die Gewinner bereits fest: Casting Director An Dorthe Braker wird mit dem Ehrenpreis für ihre herausragenden Verdienste um den deutschen Film ausgezeichnet.

Die Lola für den "Besucherstärksten Film" geht an Regisseur Sven Unterwaldt sowie an die Produzentinnen Alexandra und Meike Kordes für den Kinderfilm "Die Schule der magischen Tiere 3", der über drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ins Kino lockte.

Hochkarätige Nominierungen

Besonders stark im Rennen um den Deutschen Filmpreis sind in diesem Jahr zwei Produktionen, die auch international für Aufsehen sorgten. Mit "Die Saat des heiligen Feigenbaums" und "September 5" konkurrieren gleich zwei Oscar-nominierte Filme um die begehrten Trophäen.

"Die Saat des heiligen Feigenbaums" vom nach Deutschland geflüchteten iranischen Regisseur Mohammad Rasoulof ist gleich sechsmal nominiert, darunter in den Kategorien "Bester Film" und "Beste Regie". Der Thriller "September 5" über das Attentat auf die Olympischen Spiele 1972 in München erhielt sogar zehn Nominierungen - so viele wie keine andere Einreichung.

In der Kategorie "Bester Spielfilm" sind neben diesen beiden Favoriten noch "In Liebe, eure Hilde" über die Widerstandskämpferin Hilde Coppi, der Thriller "Islands", das Sozialdrama "Vena" und "Köln 75" über das legendäre Konzert von Keith Jarrett in der Domstadt nominiert.

Bei den Darstellern sind sowohl Sam Riley als auch Alexander Scheer jeweils doppelt nominiert. Riley tritt in den Kategorien "Bester Hauptdarsteller" für "Islands" und "Cranko" an, während Scheer zweimal als "Bester Nebendarsteller" ("In Liebe, eure Hilde" und "Köln 75") im Rennen ist.

TV-Übertragung

Filmfans können die Verleihung des Deutschen Filmpreises bequem von zu Hause aus verfolgen. Das ZDF überträgt die Gala am Freitag live um 19:00 Uhr in Web und App sowie zeitversetzt um 23:30 Uhr im linearen Fernsehen.

Die Verleihung des Deutschen Filmpreises wird gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg und der Filmförderungsanstalt. RTL Deutschland ist im dritten Jahr als Medienpartner an Bord.