1 Der Virologe Christian Drosten hat die Marbacher Schillerrede gehalten. Foto: dpa/Markus Schreiber

Die Marbacher Schillerrede 2020 kann nur digital stattfinden. Doch der Virologe Christian Drosten nutzt die Chance, auch so den Dichter der Freiheit als Vorkämpfer einer freien Wissenschaft und verantwortungsvollen Handelns in Dienst zu nehmen.









Marbach - Die jährliche Schillerrede in Marbach zum Geburtstag des Dichters am 10. November hat längst Tradition, doch naturgemäß erwartet man die Beiträge mit unterschiedlicher Spannung. Die hier auftretenden Geisteswissenschaftler schürfen häufig ebenso tief wie unübersichtlich, weil sie glauben, der Dichtergröße anders nicht gerecht zu werden. Politiker dagegen verlassen sich zumeist auf die Textbausteine ihrer Redenschreiber, was dann im wahrsten Sinne des Wortes nur wie abgelesen wirkt.