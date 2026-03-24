Christian Dobrick: St. Paulis U19-Coach outet sich – und kritisiert Fußball

St. Paulis Nachwuchstrainer Christian Dobrick spricht über seine Homosexualität und das jahrelange Versteckspiel. Auch ein Treffen mit Jürgen Klopp habe seine Entscheidung beeinflusst.
St. Paulis U19-Trainer Christian Dobrick hat seine Homosexualität öffentlich gemacht und dies mit harter Kritik am männlichen Spitzenfußball verknüpft. „Im Profifußball gelten Schwule noch immer als Außerirdische“, sagte der 29 Jahre alte Nachwuchs-Coach des Hamburger Bundesligisten in Interviews des „Stern“ und von RTL.