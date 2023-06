1 Donald Trump in Florida – Weihnachten soll christlich sein. Foto: dpa/Jonathan Bachman

Washington - Auf das Fire Department von Glen Echo ist Verlass. Glen Echo liegt am Rande von Washington, und jedes Jahr Mitte Dezember liegt die Weihnachtspostkarte der dortigen Feuerwehr im Briefkasten. Sie zeigt eine Feuerwache mit backsteinroter Fassade und schneebedecktem Dach, an dessen Regenrinne fotogene Eiszapfen hängen. Zwar entspricht das nicht ganz der lokalen Realität, denn im Dezember liegt in und um Washington nur höchst selten Schnee, doch postkartentechnisch macht es sich gut.