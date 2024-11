„Christen bei Daimler und Benz“: Gottliebt Daimler – Mitarbeiter beten für Mercedes und Daimler Truck

1 Aus dem kleinen Gebetskreis heraus entwickelt sich eine Großveranstaltung. Foto: /cdb

Was im kleinen Kreis 1987 in Waiblingen begann, hat sich an den Mercedes-Standorten in aller Welt zu einem großen Gebetskreis zusammengeschlossen. Besonders deutlich wird das beim Jahrestreffen der „Christen bei Daimler und Benz“.











Die wohl größte Panne in der Mercedes-Geschichte hat sich im Jahr 1997 ereignet. Bei einem Fahrstabilitätstest der damals neuen A-Klasse in Schweden, zu denen Journalisten aus der ganzen Welt eingeladen waren, kippt eines der Fahrzeuge zur Seite um. Der sogenannte „Elchtest“ schien bei Mercedes das Synonym für eine PR-Katastrophe zu werden. Doch mit der in der Folge entstandenen Stabilitätskontrolle ESP manövrierte sich der Konzern aus der Sackgasse und machte die A-Klasse tatsächlich zu einem Erfolgsmodell. „Wir haben damals dafür gebetet“, sagt Helmut Keller. Gerade dieser Fall zeige, dass das nicht umsonst sei.