Christbaummarkt mit Kultstatus: Ein Vorbote weißer Weihnacht? Prevorster Markt mit Schnee möglich

1 Prevorst ist bei Schnee erst richtig schön. Ob es heuer klappt? Foto: avanti/Ralf Poller

Wer den Prevorster Christbaummarkt mit Schnee erlebt hat, wird ihn nicht vergessen. Dieses Mal könnte es im höchsten Dorf des Kreises Ludwigsburg wieder so weit sein, sagt Hobbymeteorologe Yannick Garbe.











Ein Christbaum aus dem Baumarkt? Das kommt für viele Menschen aus dem Landkreis Ludwigsburg nicht in Frage. Sie pilgern lieber nach Prevorst zum Christbaummarkt. Der Besuch in dem idyllischen Dorf mit seinen rund 400 Bewohnern und den vielen Ständen ist Kult – vor allem an den nächsten drei Adventswochenenden. Die Chancen, den Markt mit einer weißen Schneedecke zu erleben, sind bei der aktuellen Wetterlage groß.