Christbaummarkt in Prevorst: Welcher Christbaum ist denn nun der richtige?

10 Welcher Christbaum soll es nun werden? Foto: Werner Kuhnle

Der Christbaummarkt in Prevorst ist eine Attraktion, die wieder unzählige Besucher in den höchsten Ort des Landkreises Ludwigsburg lockt. Stammkunden und auch neue Fans aus entfernteren Gefilden.











Dass an den Adventswochenenden in Prevorst der Alltag außer Kraft gesetzt ist, das lässt schon das amtliche Ortsschild am Eingang in den Weiler erkennen: Der Tafel wurde ein Überzieher verpasst, dessen Aufschriften das Ergebnis wohldosierter Glühwein-Verkostungen sein könnten, denn auf so etwas kommt nicht einmal die Marketing-Avantgarde der Landeshauptstadt, die freilich den Grundton geliefert hat: „Top of the Länd“ kündet das hübsche Teil nun, auf dem ein fliegendes Rentiergespann bei der Einfahrt in „The Dörf“ womöglich an der Tempo-50-Marke kratzt.