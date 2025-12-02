Selbstgemachtes statt „Made in China“ – der Christbaummarkt in Prevorst (Kreis Ludwigsburg) ist etwas Besonderes. Auch, weil es dort eine große Auswahl frischer Weihnachtsbäume gibt.
Die Auswahl an Weihnachtsmärkten im Landkreis Ludwigsburg ist riesig. Und jeder hat irgendwie sein eigenes Gepräge. Doch schaut man sich das Angebot an den Ständen an, scheint dieses doch oft recht austauschbar. Handschuhe, Schals und Jacken, Lederwaren, weihnachtliche Dekoartikel oder gar Bratpfannen – nicht selten Massenware, aus aller Herren Länder importiert. Das ist beim Christbaummarkt in Prevorst anders.