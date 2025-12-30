Christbaum-Abholaktion im Kreis Böblingen: Warum das Geld nicht am Baum hängen sollte

In vielen Orten sammeln Ehrenamtliche Weihnachtsbäume gegen eine kleine Spende ein. Es gibt aber einiges zu bedenken.
Während in manchen Haushalten der Christbaum noch bis Maria Lichtmess am 2. Februar das Wohnzimmer schmückt, möchten viele Menschen ihre nadelnde Tanne nach Weihnachten so schnell wie möglich loswerden. In Böblingen und Sindelfingen gibt es eine Vielzahl an Christbaumsammelplätzen, zu denen Bürgerinnen und Bürger ihre ausgedienten Weihnachtsbäume selbst hinbringen müssen. Diese Abgabeorte befinden sich meist auf Parkplätzen oder an Straßeneinmündungen und sind entweder durch Schilder oder durch die ersten abgelegten Tannenbäume gekennzeichnet. Die Bürger sollten eines beachten: Lametta, Christbaumkugeln und sonstiger Baumschmuck muss vor der Abgabe unbedingt entfernt werden, da diese den Entsorgungsaufwand enorm erhöhen und zusätzliche Kosten verursachen.