Chris Weigel ist zurück: Jan Ammann feiert Unter uns-Comeback

1 Cecilia (Carina Koller) begrüßt ihren Vater Chris (Jan Ammann). Foto: RTL/Kai Schulz

Nach zwei Jahren Pause kehrt Jan Ammann in seiner Rolle als Chris Weigel zur Serie "Unter uns" zurück. "Chris muss in Köln etwas erledigen, das ihm ganz besonders am Herzen liegt", verrät der Schauspieler über sein Comeback.











Link kopiert



Es ist das Comeback, auf das viele "Unter uns"-Fans gehofft haben: Der einstige Musical-Star Jan Ammann (49) kehrt in seine Rolle als Chris Weigel zurück. Bereits von 2021 bis 2023 spielte sich der Darsteller als fürsorglicher Familienvater in die Herzen der Zuschauer. Nun steht fest: Cilly Weigels (Carina Koller, 29) Papa kommt zurück in die Schillerallee - und das schon sehr bald.