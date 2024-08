Chris Martin grüßt Adele: Coldplay holt in München Shawn Mendes auf die Bühne

Coldplay haben bei ihrem ersten Konzert in München für mehrere Gänsehautmomente gesorgt. Unter anderem, als Chris Martin für den Hit "Fix You" einen ganz besonderen Stargast auf die Bühne holte.

Coldplay hat am Donnerstagabend (15. August) das erste von drei Konzerten im Münchner Olympiastadion gespielt. Während sich auf dem Olympiaberg einmal mehr Tausende Menschen kostenlos dem Konzert lauschten, begeisterte die Gruppe um Frontmann Chris Martin (47) die Fans im Stadion mit einem ganz besonderen Überraschungsgast.

Während Chris Martin gerade den emotionalen Song "Fix You" am Klavier spielte, stand auf einmal jemand mit Gitarre neben ihm und fing an, mitzusingen. Vielen Fans war im ersten Moment gar nicht klar, wer da auf der Bühne steht - bis Martin aufklärte: "Mein Freund, Shawn Mendes!" Der kanadische Superstar (26) sang "Fix You" anschließend gemeinsam mit Coldplay im Duett. Die Fans sind offenbar begeistert: "Träume ich???", schreibt etwa ein Fan zu einem Konzertvideo auf TikTok.

Lesen Sie auch

Coldplay in München: Chris Martin grüßt Adele

Auch seiner "Freundin" Adele (36) richtete Chris Martin an diesem Abend Grüße aus. Der Sänger stimmte kurz deren Hit "Someone Like You" an und kommentierte dies mit den Worten: "Danke Adele, dass du heute nicht spielst, sodass wir ein Konzert machen konnten. Wir lieben dich!"

Damit spielte der Sänger auf die Mini-Residenz von Adele in der bayerischen Landeshauptstadt an, Adele spielt den gesamten August lang jedes Wochenende zwei Konzerte in einem für sie errichteten Pop-up-Stadion in der Messe Riem. In dieser Woche legte Adele ihre Konzerte jedoch auf Mittwoch (14. August) und Freitag (16. August). Coldplay treten nach gestern auch noch am Samstag und Sonntag (17. und 18. August) auf.

Gänsehautmoment mit Fan

Für Gänsehaut sorgte auch ein Moment, in dem Chris Martin einen Fan auf die Bühne holte. Eine Frau namens Vanessa hatte ein buntes Schild mit der Aufschrift "Sechs Jahre ohne Panikattacke. Kannst du 'Don't Panic' spielen?". "Ich wünschte, ich hätte sechs Jahre ohne Panikattacken", antwortete Martin darauf und bat den Fan auf die Bühne, wo sie sich mit ihm ans Klavier setzen durfte und er ihr den Songwunsch erfüllte.

Die Band performte auch zwei Lieder aus dem neuen Album "Moon Music", das am 4. Oktober erscheinen soll - die offizielle Single "feelslikeimfallinginlove" und den Song "Good Feelings". Coldplay befindet sich derzeit auf der "Music of the Spheres"-Welttournee und spielt nach den drei Konzerten in München noch vier Shows in Wien, bevor es nach Irland und danach nach Australien geht.