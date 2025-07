Chris Hemsworth: Zwillingssöhne begleiten Schauspieler bei Premiere

Ein seltener Anblick: Chris Hemsworth hat sich mit seinen Zwillingssöhnen Sasha und Tristan in London gezeigt. Auch seine Ehefrau, seine Eltern und sein Bruder Liam Hemsworth standen an seiner Seite.

Chris Hemsworth (41) hat bei einer Serienpremiere auf die Unterstützung seiner Familie zählen können. Bei dem Event in London zeigte sich der Marvel-Star mit Ehefrau Elsa Pataky (49) und den Zwillingssöhnen Sasha und Tristan (11). Diese wurden zu den heimlichen Stars des Abends: Sie zeigten sich in dunklen Anzügen, Sneakern und mit blondierten Haarspitzen. Ihrem Vater waren sie wie aus dem Gesicht geschnitten.

Hemsworth entschied sich für einen blauen Anzug, unter dem er ein dunkelblaues Hemd und ein weißes Shirt trug. Seine Frau zeigte sich in einem silbernen Minikleid. Zu der Premiere der dreiteiligen Serie "Limitless: Better Now Live" erschienen auch Hemsworths Eltern Craig und Leonie Hemsworth sowie sein Bruder Liam Hemsworth (35) mit Partnerin Gabriella Brooks (29). Chris Hemsworths und Elsa Patakys Tochter India Rose (13) war auf Fotos nicht zu sehen.

Chris Hemsworth wünscht sich normales Leben für seine Kinder

Seine Kinder begleiten den Schauspielstar nur selten zu öffentlichen Veranstaltungen. Die Zwillinge nahm er zuletzt im vergangenen September zur Premiere von "Transformers One" mit. Auch bei der Enthüllung seines Sterns auf dem Walk of Fame im Mai 2024 waren sie dabei. Tochter India Rose war ebenfalls vor Ort, tauchte jedoch nicht auf Fotos auf.

Die Privatsphäre seiner Kinder zu wahren, ist Hemsworth und Pataky wichtig. Trotz ihrer Berufe versuchen sie, ihrem Nachwuchs eine möglichst normale Kindheit abseits des Rampenlichts zu ermöglichen. "Ich möchte nicht, dass sie sich in irgendeiner Weise privilegiert fühlen", sagte er dem australischen "GQ"-Magazin. "Die Tatsache, dass wir Geld haben und ihre Eltern berühmt sind, dass sie irgendwie etwas Besonderes sind, macht mir Angst, weil wir ohne Geld aufgewachsen sind."

Chris Hemsworth und Elsa Pataky sind seit 2010 ein Paar. Die beiden Schauspieler lernten sich über den Künstleragenten William Ward kennen und heirateten noch im selben Jahr in Australien. Zwei Jahre später kam India Rose zur Welt, ihre Zwillinge folgten zwei Jahre später.