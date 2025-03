Chris Hemsworth und mehr: Marvel verkündet Avengers: Doomsday-Cast

In rund einem Jahr soll der nächste "Avengers"-Film der Marvel Studios in den deutschen Kinos starten. Schon seit dem vergangenen Sommer steht fest, dass Iron-Man-Darsteller Robert Downey Jr. (59) in "Doomsday" mitwirken wird - als Bösewicht Doctor Doom. Jetzt hat Marvel auch offiziell den weiteren Cast des nunmehr fünften "Avengers"-Films bekannt gegeben.

Altbekannte Marvel-Recken kehren zurück

Zur Besetzung gehören demnach unter anderem die bekannten, bereits im MCU etablierten Darsteller Chris Hemsworth (spielt Donnergott Thor), Anthony Mackie (Captain America), Sebastian Stan (Winter Soldier) und Paul Rudd (Ant-Man), wie ein YouTube-Video des Superhelden-Studios verkündet hat.

Lesen Sie auch

Neue Gesichter und Helden, die das Publikum noch gar nicht kennt

Doch auch eine Reihe neuerer Helden-Darsteller stoßen zum Cast des "Avengers: Endgame"-Nachfolgers. Dazu gehören Letitia Wright, die in "Black Panther: Wakanda Forever" zur neuen Superheldin aus dem afrikanischen Land Wakanda wurde. Florence Pugh, die schon in wenigen Wochen wieder als Yelena Belova in "Thunderbolts*" zu sehen sein wird, sowie Kurt Russells Sohn Wyatt Russell, der als U.S. Agent ebenfalls in letzterem Marvel-Werk auftreten wird.

Außerdem zum "Avengers 5"-Cast gehört Simu Liu aus "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings". Tenoch Huerta, der in "Black Panther: Wakanda Forever" als Antagonist Namor sein Marvel-Debüt feierte, wurde heute ebenfalls bestätigt.

Kinostart im Frühling 2026

Und auch eine Reihe von Stars, die noch gar nicht auf der Kinoleinwand in ihrer Marvel-Rolle zu bewundern waren, werden in "Avengers: Doomsday" sogleich einen weiteren Auftritt im MCU erhalten: Vanessa Kirby (Sue Storm), Ebon Moss-Bachrach (The Thing) und Joseph Quinn (Johnny Storm) aus dem kommenden "The Fantastic Four: First Steps", der im Juli in den Kinos starten soll.

Ob mit der heutigen Ankündigung tatsächlich die gesamte Cast-Liste des nächsten "Avengers"-Teils bekannt gegeben wurde, darf indes bezweifelt werden. Denn die Marvel Studios bauen bekanntermaßen in schöner Regelmäßigkeit überraschende Gastauftritte in ihre beliebten Werke ein.

"Avengers: Doomsday" wird inszeniert von den "Endgame"-Regisseuren Joe und Anthony Russo. Zur Geschichte des Films liegen gegenwärtig noch keine gesicherten Informationen vor. Der US-Kinostart ist auf den 1. Mai 2026 terminiert.