14 Für Chris Führich kommt es im Duell mit dem BVB zum Wiedersehen mit seinem Ex-Verein. In unserer Bildergalerie zeigen wir, welche VfB-Akteure noch eine Dortmunder Vergangenheit haben. Foto: imago

Stuttgarts Offensivspieler Chris Führich hat schon mit fast allen BVB-Stars zusammengespielt, die am Freitag in Stuttgart auflaufen. Er verrät, welcher Dortmunder ihn damals am meisten beeindruckt hat.









Nein, von einem normalen Spiel will Chris Führich gar nicht erst sprechen. „Natürlich ist das etwas Besonders für mich“, sagt der Offensivspieler des VfB Stuttgart über das Duell mit Borussia Dortmund an diesem Freitag (20.30 Uhr), das für ihn zur Begegnung mit der eigenen Vita wird. Gleich zweimal stand der 24-Jährige in seiner Karriere schon beim BVB unter Vertrag – erst als Teenager in der U 16, dann nach einigen Zwischenstationen in der Saison 2019/2020 bei den Profis. Festspielen konnte er sich letztlich beide Male nicht, über Umwege führte sein Weg schließlich zum VfB.