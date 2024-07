"Are You The One? Reality Stars in Love": Cast und Starttermin bekannt

1 Passen die "Are You The One? Reality Stars in Love"-Kandiaten Chris Broy und Emmy Russ vielleicht perfekt zueinander? Foto: RTL / Frank Beer / RTL / Frank Beer

Bei "Are You The One? Reality Stars in Love" bekommen TV-Sternchen eine neue Chance für die Suche nach der großen Liebe. Die vierte Staffel startet am 26. Juli auf RTL+ - und die prominenten Singles haben es in sich.











Es wird wieder gematcht, was das Zeug hält: Am 26. Juli startet die vierte Staffel von "Are You The One? Reality Stars in Love" auf RTL+. Fans dürfen sich dann wieder wöchentlich auf insgesamt zehn Doppelfolgen der Kuppelshow freuen, wie üblich moderiert von Sophia Thomalla (34).