Chris Brown : Sänger in Manchester festgenommen

Eigentlich wollte Chris Brown mit Konzerten in Großbritannien sein 20-jähriges Karrierejubiläum feiern. Doch jetzt ist seine Tour in Gefahr, da er in einem Hotel in Manchester festgenommen wurde.

Der Sänger Chris Brown (36) ist Medienberichten zufolge am Donnerstagmorgen (15. Mai) in einem Fünf-Sterne-Hotel in Manchester festgenommen worden. Das berichtet unter anderem die britische Zeitung "The Sun". Demnach setzten Kriminalbeamte der Metropolitan Police den 36-Jährigen um kurz nach zwei Uhr morgens im Lowry Hotel fest.

Darum wurde Chris Brown jetzt festgenommen

Brown wurde offenbar festgenommen aufgrund des Verdachts, dass er im Februar 2023 einem Musikproduzenten in einem Nachtclub in London schwer verletzt haben soll. Wie die "Sun" weiter berichte, sei der Sänger am Mittwochnachmittag in einem Privatjet nach Manchester geflogen. Nachdem die Zeitung auf seine Anwesenheit in Großbritannien aufmerksam geworden sei, habe man bei der Polizei nachgefragt, ob die Behörden tätig geworden seien. Daraufhin sei die Beamten in das Hotel gefahren.

Laut "The Sun" sei Brown auf die örtliche Polizeiwache gebracht worden, um dort befragt zu werden. "Ein 36-jähriger Mann wurde am Donnerstag, dem 15. Mai, kurz nach zwei Uhr in einem Hotel in Manchester wegen Verdachts auf schwere Körperverletzung festgenommen. Er wurde in Gewahrsam genommen und befindet sich dort noch immer. Die Festnahme bezieht sich auf einen Vorfall an einem Veranstaltungsort am Hanover Square am 19. Februar 2023", wird die Polizei in einem Statement zitiert.

Der Musikproduzent Abe Diaw behauptet, Chris Brown habe ihn an diesem Tag vor zwei Jahren im angesagten Nachtclub Tape um drei Uhr morgens grundlos angegriffen. Er habe ihm "zwei- oder dreimal auf den Kopf geschlagen" und ihn getreten, als er auf dem Boden lag. Er sei daraufhin ins Krankenhaus gebracht worden und war nach seiner Entlassung auf Krücken angewiesen.

Die Festnahme könnte nun Auswirkungen auf Browns aktuelle Welttournee haben und sie in Gefahr bringen. In Großbritannien sind eigentlich zehn Konzerttermine des R&B-Stars geplant. Mit der Tour möchte der zweifache Grammy-Gewinner seine 20-jährige Karriere feiern.

Chris Brown ist kein unbeschriebenes Blatt

Chris Brown ist in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten, am bekanntesten ist wohl der Fall des Schuldeingeständnisses des Musikers, seine damalige Freundin Rihanna (37) im Jahr 2009 geschlagen zu haben. Damals wurde der Sänger zu fünf Jahren auf Bewährung und gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Zudem musste er an einem Anti-Aggressionsprogramm teilnehmen.