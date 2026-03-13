Wie halten Menschen Kriege aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich die aus Israel stammende Choreografin Smadar Goshen, die in Stuttgart lebt, in ihrem Tanzstück „Body That Stands“.
Drei Performer und Hunderte von Holzklötzen sind die Hauptdarsteller in Smadar Goshens Tanzstück „Body That Stands“. Aufbau und Zerstörung prägen Bühne und Bewegung im Theater Rampe, wo das Stück der aus Israel stammenden Choreografin nach der Premiere vor einem Jahr nochmals am 25. und 26. März zu sehen ist – und aktuell bleibt.