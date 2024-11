„Choreo-Lab“ im Theater Rampe: Ein letzter Tanz kommt auch aus Stuttgart

1 Das „Choreo-Lab“ bringt Tänzer und Choreografen aus Süddeutschland zusammen (Szene aus „The Last Dance“). Foto: Choreo-Lab/David Kalwar

Im Theater Rampe ist die Förderplattform „Choreo-Lab Tanz-Süd“ zu Gast. Bei der aktuellen Ausgabe „The Last Dance“ ist auch der Stuttgarter Choreograf Yahi Nestor Gahe dabei.











Link kopiert



In einer Zeit der vielfachen Krisen sind Mutmacher gefragt. Als solcher tritt eine Veranstaltung an diesem Sonntag, 24. November, im Theater Rampe gleich im doppelten Sinn an: Als Plattform zur Förderung des Tanzes in Süddeutschland bietet das „Choreo-Lab Tanz-Süd“ Tanzschaffenden Arbeitsmöglichkeiten und bringt vier Tänzerinnen und Tänzer mit vier Choreografen zusammen. Mut machen will der Abend trotz seinem düsteren Titel „The Last Dance“. Schließlich geht es auch um die Frage, warum eine krisenerschütterte Welt Zuversicht braucht und wie sich diese finden lässt.

Mit dabei beim diesjährigen „Choreo-Lab Tanz-Süd“ ist der Stuttgarter Choreograf Yahi Nestor Gahe mit „Bloa-Home“, einem Stück, das wie ein Ritual den Aufbruch in Neuland thematisieren will. Komplett machen das Quartett von „Last Dance“ Simone Elliott (Regensburg), Pablo Sansalvador (Ulm) und Eva Borrmann (Nürnberg). Die vier rund 15-minütigen Tanzstücke sind in den vier Heimatstädten der Choreografen zu sehen. Nach der Premiere im Roxy in Ulm sind die Tafelhalle in Nürnberg und die Regensburger Tanztage neben dem Theater Rampe weitere Stationen. Lesen Sie auch Yahi Nestor Gahe Foto: PP/Peter Pöschl Das „Choreo-Lab Tanz-Süd“ wird vom Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg und dem bayerischen Landesverband für zeitgenössischen Tanz gefördert und bietet dem Publikum einen Einblick in die süddeutsche Tanzszene. Die Aufführung im Theater Rampe beginnt um 18 Uhr. Info Termin

„The Last Dance“ zeigt vier Tanzstücke von vier Choreografen und Choreografinnen aus Süddeutschland in vier Städten – am 24. November um 18 Uhr im Theater Rampe in Stuttgart.