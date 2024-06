Chor Scherzo aus Esslingen: Musikalische Brücke für Geflüchtete

1 Gelungene Kooperation: Der ukrainische Chor „Scherzo“ singt zusammen mit dem Kinderchor Johanneskirche/Oberesslingen. An diesem Freitag gibt es ein Konzert in der Esslinger Martinskirche. Foto: Rainer Kellmayer

Im ukrainischen Chor Scherzo finden Geflüchtete eine neue musikalische Heimat. Die Kooperation mit dem Kinderchor Johanneskirche/Oberesslingen baut Hemmschwellen ab und fördert die Integration.











„Scherzo“ - so nennt sich der Chor, in dem ukrainische Flüchtlinge in der Region Esslingen zusammen singen. Der Name ist Programm: Das italienische Wort Scherzo bedeutet Scherz oder Spaß. Die stimmungsaufhellende Wirkung des Singens ist für die Choristinnen von besonderer Bedeutung, da die Erlebnisse in der durch den russischen Angriffskrieg erschütterten Ukraine viele der zumeist jungen Chormitglieder traumatisiert hat.