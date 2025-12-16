Chor aus dem Kreis Ludwigsburg: Ausverkauftes Gospelkonzert – Warum die „Abendsterne“ so besonders sind

Mit großer Präsenz und viel Herz haben die „Abendsterne“ ihr Publikum in Ludwigsburg-Eglosheim begeistert. Eine Sängerin gibt Einblicke in das besondere Gruppengefühl des Chors.
Vielleicht sind die Gospel-Weihnachtskonzerte des Chors „Abendsterne“ ja deshalb so sehr nachgefragt, weil sie den Besuchern das Gefühl geben, zärtlich umarmt zu sein? Tatsache jedenfalls ist: Beide Konzerte am Sonntagabend in der St.-Thomas-Morus-Kirche in Eglosheim waren ausverkauft. Chorleiter Jörg Thum erfüllt das mit Stolz und Dankbarkeit. Schließlich wird sein Schaffen damit für alle sichtbar gewürdigt. „Arbeit macht nicht immer nur Spaß, aber heute hat sie es“, urteilte der Chef der singenden Formation nach den Auftritten, die dem Chor Standing Ovations und restlos begeisterte Gäste beschert haben.