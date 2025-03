Die Alnatura Produktions- und Handels GmbH ruft aktuell ihre „Kartoffelchips Meersalz“ im 125 Gramm Beutel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11.10.2025 zurück. In einzelnen Packungen könnten sich Holzstückchen befinden, die eine ernsthafte Gesundheitsgefahr darstellen.

Die möglicherweise kontaminierten Chips wurden bundesweit in allen Alnatura-Filialen sowie über das Alnatura-Sortiment in vielen Edeka-Filialen vertrieben. Bei den Holzstückchen besteht konkret eine Verletzungs- oder sogar Erstickungsgefahr, besonders wenn Fremdkörper in die Atemwege oder die Speiseröhre gelangen.

Chips-Rückruf bei Alnatura

Produktname: Alnatura Kartoffelchips Meersalz

Inhalt: 125 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdatum: 11.10.2025

Hersteller: Alnatura Produktions- und Handels GmbH, Darmstadt

Fremdkörper können während des Produktionsprozesses auf verschiedene Weise in Lebensmittel gelangen, etwa durch Maschinen und Anlagen, Verpackungsmaterialien, natürliche Bestandteile der Rohware oder durch das Personal. Bei Holzstückchen in Kartoffelchips kommen als mögliche Ursachen Transportpaletten, Verarbeitungsgeräte oder Materialabrieb von Holzteilen in Produktionsanlagen in Frage.

DRK-Tipps gegen Ersticken durch Fremdkörper

Schnelles Handeln, aber Vermeiden von Panik

Auslösen des Würgereflexes durch Finger in den Hals

Bei Schmerzen oder Atemstillstand: Sofort Notruf wählen

Kunden können die betroffenen Chips in allen Filialen zurückgeben und erhalten dort Ersatz. Bei gesundheitlichen Beschwerden nach dem Verzehr sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.