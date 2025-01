Chipkonzern: Rekord-Wertverlust für Nvidia nach Schock um KI aus China

1 Der Chipkonzern Nvidia hat sein Hauptquartier im Silicon Valley. Foto: dpa/Andrej Sokolow

Kann Künstliche Intelligenz viel günstiger trainiert werden als man bisher dachte? Der Vorstoß eines Start-ups aus China lässt den Kurs der Firma fallen, die bisher am meisten vom KI-Boom profitierte.











Der Chipkonzern Nvidia hat nach dem Schock um angeblich drastisch günstigere KI aus China auf einen Schlag so viel Wert an der US-Börse verloren wie kein anderes Unternehmen zuvor. Der Börsenwert brach am Montag zeitweise um mehr als 460 Milliarden Dollar ein. Nvidia war damit immer noch rund drei Billionen Dollar wert.