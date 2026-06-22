Chipindustrie: SK Hynix ist Südkoreas wertvollstes Unternehmen

Noch in den Nullerjahren stand SK Hynix wegen seiner hohen Schulden kurz vor dem Bankrott. Doch mittlerweile profitiert der Tech-Konzern davon, dass er früh in die Entwicklung von sogenannten HBM-Chips (High Bandwidth Memory) investiert hatte. Im Zuge des KI-Booms ist die Nachfrage nach den Hochleistungsspeicherchips regelrecht explodiert. Die Firma mit Sitz in der südkoreanischen Stadt Icheon gilt als wichtigster Zulieferer von HBM-Chips für den US-Marktführer Nvidia. Der Aktienkurs von SK Hynix ist zuletzt rasant gestiegen - allein seit Beginn des Jahres um über 300 Prozent.