1 Mit den Geschäftszahlen übertraf Nvidia die Erwartungen der Börse, aber beim nächsten Chipsystem Blackwell steht noch Arbeit bevor. (Archivbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa

Nach sagenhaften Kursanstiegen in den vergangenen Monaten war die Wall Street vor neuen Quartalszahlen etwas nervös. Kann der Chip-Konzern an den Erfolgslauf anknüpfen?











Link kopiert



Santa Clara - Der Chipkonzern Nvidia profitiert weiter enorm vom KI-Boom. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz von 13,5 Milliarden Dollar im Vorjahr auf gut 30 Milliarden Dollar - ein Zuwachs von 122 Prozent. Damit knüpft Nvidia an die drei Monate davor an, in denen die Erlöse um 262 Prozent hochgesprungen waren.