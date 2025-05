Chinesischer Weltstar in Gerlinger Stadthalle: Warum spielen Sie in Gerlingen, Herr Jiang?

An Muttertag, 11. Mai, gibt einer der renommiertesten internationalen Pianisten in der Stadthalle ein Konzert. Über die Hintergründe und sein Repertoire erzählt Tian Jiang hier.

Nicht nur musikbegeisterte Mütter sollten sich den kommenden Sonntag, 11. Mai, 18 Uhr, im Kalender markieren. Zum Muttertag gibt der international renommierte Pianist Tian Jiang ein Konzert in der Gerlinger Stadthalle. Gebürtig aus Shanghai, ist Jiang auf den großen Bühnen dieser Welt daheim. Wie kommt er da gerade nach Gerlingen?

Herr Jiang, Sie kommen gerade von einer erfolgreichen China-Tournee mit dem Wien Akustik Symphonie-Orchester zurück. Sie sind internationaler künstlerischer Berater für die New York City Opera und gestalten kulturelle Austauschprogramme zwischen Ost und West. Und jetzt spielen Sie am Muttertag ausgerechnet in Gerlingen?

Nun, Gerlingen ist meine neue Heimat. Hier kommt meine Frau her, wir leben hier mit unserer Tochter und fühlen uns sehr wohl. Deutschland ist ein schönes Land.

Sie gehen demnächst wieder auf internationale Konzertreise in die großen Hallen der Metropolen. Was bedeutet ein vergleichsweise kleines Konzert wie das in Gerlingen für Sie?

Ich unterscheide nicht zwischen Groß und Klein: Ich komme aus Shanghai, wo ich zu Zeiten von Maos kommunistischer Kulturrevolution als Junge heimlich die europäischen Klassiker auf dem Klavier geübt habe. Ich habe mich später in den Vereinigten Staaten gegen viele musikalische Mitbewerber durchsetzen müssen. Nun bin ich froh, ein solch schönes Domizil mit einer wunderbaren Natur und freundlichen Menschen gefunden zu haben. Das Konzert soll ein kleines Dankeschön an die Menschen in Gerlingen und Umgebung sein.

Haben Sie schon einmal hier gespielt?

Ich habe im vergangenen Jahr und in diesem Januar mit meinen Freund, dem hiesigen Pfarrer und Pianisten Dennis Müller, gemeinsame Konzerte in Leonberg und in Ludwigsburg gegeben. Wir wurden regelrecht gefeiert. Das Publikum ist großartig hier. Deshalb habe ich gerne zugesagt, als mich der Gerlinger Bürgermeister Dirk Oestringer gefragt hat, ob ich anlässlich des 50-jährigen Bestehens der hiesigen Stadthalle ein Konzert zum Muttertag geben kann.

Was bedeutet der Muttertag für Sie?

Ich bin selbst Vater einer Tochter und darüber sehr glücklich. Da ich aber viel auf Tournee bin, weiß ich, was meine Frau leistet. Das Konzert soll ein Dankeschön an die Mütter sein, aber natürlich an alle anderen auch.

Was bekommt das Publikum zu hören?

Chopin und Rachmaninoff spiele ich sehr gerne. Es gibt auch eigene Kompositionen, die an meine chinesischen Heimat erinnern. Und ich habe einige Broadway- und Filmklassiker neu arrangiert. Es gibt eine Überraschung, bei der das Publikum beteiligt wird. Es dürfte für jeden etwas dabei sein.

Konzert am Sonntag

Karten

Das Konzert von Tian Jiang beginnt am Sonntag, 11. Mai, um 18 Uhr in der Stadthalle Gerlingen. Karten gibt es online unter www.gerlingen.de/konzerte und in der Stadtbücherei Gerlingen, Schulstraße 13, Telefon 0 71 56/205-209.