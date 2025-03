Chinesischer Animationsfilm räumt ab: Kinocharts: Schneewittchen weiter auf der Eins

1 Rachel Zegler in "Schneewittchen". Foto: Disney Enterprises, Inc.

Für die Neuverfilmung von "Schneewittchen" konnten sich auch in der zweiten Woche nach Veröffentlichung die meisten deutschen Kinobesucherinnen und Kinobesucher begeistern.











In den USA sieht es zwar weniger gut aus, doch in Deutschland konnte sich der kontrovers diskutierte Disney-Titel "Schneewittchen" auf Platz eins der Kinocharts halten. Laut dem Branchenmagazin "Blickpunkt: Film" wurden in den hiesigen Lichtspielhäusern 1,36 Millionen Euro eingespielt werden. 142.000 Zuschauerinnen und Zuschauer strömten in die Kinosäle. Damit haben bislang insgesamt 360.000 Zuschauer in Deutschland ein Kinoticket für das Werk mit den Darstellerinnen Rachel Zegler (23) und Gal Gadot (39) in den Hauptrollen gelöst.