Chinesische Schauspielerin ist tot: Cheng Pei-pei mit 78 Jahren gestorben

1 Cheng Pei-pei wurde 1966 durch "Come Drink With Me - Das Schwert der gelben Tigerin" über Nacht zum Star. Foto: IMAGO/Avalon.red

Cheng Pei-pei schrieb mit ihren Rollen als eine der ersten weiblichen Kämpferinnen im chinesischen Kino Geschichte. Jetzt ist die Schauspielerin nach langer Krankheit gestorben. Ihr Gehirn wird der Wissenschaft gespendet.











Cheng Pei-pei (1946-2024) revolutionierte mit ihrer Rolle in dem Wuxia-Film "Come Drink With Me - Das Schwert der gelben Tigerin" (1966) schon mit 19 Jahren das chinesische Kino. Sie gilt als Vorreiterin für weibliche Kampfkunstrollen - jetzt ist sie mit 78 Jahren gestorben. Wie "Variety" berichtet, starb die Schauspielerin bereits am 17. Juli in ihrem Wohnort im US-amerikanischen San Francisco.