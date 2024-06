Chinas Wirtschaftslage: Aktivität in Chinas produzierendem Gewerbe weiter rückläufig

1 Chinas Wirtschaft zeigt sich in diesem Jahr von einer eher unbeständigen Seite. Foto: Wang Song/Xinhua/dpa

Chinas Wirtschaft zeigt sich in diesem Jahr von einer eher unbeständigen Seite. Mal deuten die Signale auf Wachstum hin, mal muss Peking Rücksetzer verbuchen. Warum kommt China nicht in Fahrt?











Peking - Die Management-Etagen in Chinas herstellendem Gewerbe blicken weiterhin zurückhaltend auf die Marktlage. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Bereich lag im Juni bei 49,5 Punkten, wie das chinesische Statistikamt am Sonntag in Peking mitteilte. Damit überschritt der für Entscheider und Investoren wichtige Frühindikator den zweiten Monat in Folge nicht die Marke von 50 Punkten, ab der die Statistiker von einer Ausweitung der Industrieaktivität ausgehen. Analysten hatten vorab mit einem ähnlichen Wert gerechnet. Im Vormonat hatte die Behörde ebenfalls 49,5 Punkte ermittelt.