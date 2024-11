Geheimdienste: Spionage beim US-Militär für China? Festnahme in Frankfurt

1 Die Bundesanwaltschaft hat einen mutmaßlichen Spion festnehmen lassen. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa

Er soll sich den chinesischen Behörden als Agent angeboten haben. An die Infos, die er mutmaßlich übermitteln wollte, kam er durch seinen Job.











Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat einen US-Amerikaner wegen mutmaßlicher Spionage für China in Frankfurt am Main festnehmen lassen. Er soll einem chinesischen Nachrichtendienst sensible Informationen des US-Militärs angeboten haben, wie die Karlsruher Behörde mitteilte. Sie wirft dem Mann vor, sich gegenüber einem ausländischen Geheimdienst zur geheimdienstlichen Agententätigkeit bereit erklärt zu haben.