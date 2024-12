China: Boden sackt plötzlich weg: 13 Vermisste auf Baustelle

1 13 Menschen werden nach dem Unfall vermisst. Foto: IMAGO/Xinhua/IMAGO/Mao Siqian

In Shenzhen in China ist ein Teil des Bodens an einer Eisenbahnbaustelle unvermittelt weggebrochen. 13 Menschen gelten seither als vermisst.











Link kopiert



Nach dem Absacken des Bodens auf der Baustelle einer großen Eisenbahnlinie in China sind Behördenangaben zufolge 13 Menschen als vermisst gemeldet worden. Der Boden unter einem Abschnitt der Baustelle in der südlichen Stadt Shenzhen sei „plötzlich eingestürzt“, erklärte das Notfallmanagement am Donnerstag. Die Suche nach den Vermissten sowie die Ermittlung der Unfallursache dauerten demnach an.