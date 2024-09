China-Afrika-Forum: Chinas moderne Form des Kolonialismus

1 Chinas Staatschef Xi Jinping hat zum China-Afrika-Forum geladen – und verbindet damit knallharte Interessen. Foto: dpa/Andres Martinez Casares

Peking umgarnt die afrikanischen Staaten, um dort an die Bodenschätze zu kommen. Dazu treibt China die Regierungen geschickt in die finanzielle Abhängigkeit, mein Redakteur Knut Krohn.











Der beste Kitt in einer Beziehung ist ein gemeinsamer Feind. Das weiß auch Chinas Staats- und Regierungschef Xi Jinping. Deshalb erinnert er seine Gäste aus Afrika bei dem pompösen Gipfeltreffen in Peking daran, wieviel Leid und Unrecht der Westen in den vergangenen Jahrhunderten über viele Entwicklungsländer gebracht hat. Verlockend ist auch das Angebot, dass sie mit China in Zukunft Hand in Hand den Weg der Entwicklung und Modernisierung gehen sollen.