Taylor Swift sorgt im US-Wahlkampf für Aufsehen: In einem Instagram-Post bezeichnet sie sich als „Childless Cat Lady“– eine bewusste Anspielung auf abwertende Bemerkungen des republikanischen Vizepräsidentschaftskandidaten.

Superstar Taylor Swift hat sich politisch geäußert und dabei die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris unterstützt. In einem Instagram-Post erklärte Swift, sie werde bei den Präsidentschaftswahlen im November 2024 ihre Stimme für Harris und deren Vizekandidaten Tim Walz abgeben.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die erfolgreiche Musikerin sich in den politischen Diskurs einmischt. Bereits in den vergangenen Jahren hatte Swift öffentlich für demokratische Kandidaten Partei ergriffen. Doch ihre jüngste Erklärung war besonders erwartet worden, nachdem ihr Schweigen zum aktuellen Wahlkampf vielfach kritisiert wurde.

Swift spricht sich für Kamala Harris aus

In ihrem Post betonte Taylor Swift, dass sie Kamala Harris als besonnene und talentierte Führungspersönlichkeit sehe. Sie glaube, dass Harris für Themen kämpfe, die eine starke Vertreterin benötigen, insbesondere im Bereich der Rechte von Frauen und LGBTQ-Gemeinden. Sie lobte zudem die Wahl von Tim Walz als Vizepräsidenten, der sich seit Jahren für diese Anliegen stark macht. Swift, die allein auf Instagram über 283 Millionen Follower hat, rief ihre Fans dazu auf, sich zu informieren und ihre Stimme abzugeben. In einem anderen Artikel erklären wir, wie das US-Wahlsystem funktioniert.

Unterzeichnung mit „Childless Cat Lady“

Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Post jedoch durch Swifts Unterzeichnung als „Childless Cat Lady“ (kinderlose Katzenfrau). Dies ist eine direkte Anspielung auf die umstrittenen Äußerungen des republikanischen Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance. Vance hatte 2021 in einem Interview demokratische Politiker wie Kamala Harris und Pete Buttigieg als „kinderlose Katzenladys“ bezeichnet. Swift veröffentlichte zu ihrem Kommentar auch ein Bild von sich mit ihrer Katze, ein bewusster Seitenhieb auf Vances abwertende Bemerkungen.

J.D. Vances Äußerungen und ihre Reaktionen

J.D. Vance, der als Vizepräsidentschaftskandidat von Donald Trump in den Wahlkampf geht, sorgte mit seinen Aussagen über „kinderlose Katzenladys“ für große Empörung. Er hatte 2021 in einem Interview behauptet, dass viele führende Demokraten keine Kinder hätten und deshalb keinen direkten Anteil an der Zukunft des Landes hätten. Dies führte zu heftiger Kritik, da Kamala Harris beispielsweise Stiefmutter von zwei erwachsenen Kindern ist. Auch andere Persönlichkeiten wie Pete Buttigieg, der gemeinsam mit seinem Mann Zwillinge adoptiert hat, wiesen Vances Äußerungen zurück.

Herkunft und Bedeutung des Ausdrucks „Childless Cat Lady“

Der Ausdruck „Childless Cat Lady“ hat eine lange und häufig negative Geschichte. Ursprünglich wurde er verwendet, um alleinstehende Frauen, oft ohne Kinder, als isoliert und unglücklich darzustellen. Das Stereotyp hat sich seit dem Mittelalter entwickelt, als Katzen mit Hexen und übernatürlichen Mächten in Verbindung gebracht wurden. Später wurde der Begriff vor allem im Viktorianischen Zeitalter genutzt, um alleinstehende Frauen zu diskreditieren. Heutzutage wird das Klischee zunehmend von Frauen als Ausdruck von Selbstbestimmung und Unabhängigkeit zurückerobert.

Weitere Kritiker von Vances Äußerungen

Neben Taylor Swift äußerten sich viele prominente Persönlichkeiten gegen Vances Kommentare. Politikerinnen wie Hillary Clinton und Gabby Giffords machten deutlich, dass derartige Aussagen die Würde von Frauen herabsetzen. Auch Jennifer Aniston, die über eigene Fruchtbarkeitsprobleme sprach, kritisierte Vance öffentlich. Sie betonte, dass solche Bemerkungen auch zukünftigen Generationen schaden könnten.