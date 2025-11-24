Childish Gambino : Donald Glover hatte Schlaganfall und Loch im Herzen

Donald Glover hat von ernsthaften gesundheitlichen Problemen berichtet. Das auch als Childish Gambino bekannte Multitalent hat 2024 einen Schlaganfall erlitten und auch ein Loch in seinem Herzen wurde entdeckt.
Der US-Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Musiker Donald Glover (42), der auch unter dem Künstlernamen Childish Gambino bekannt ist, hat offen über schwerwiegende gesundheitliche Probleme gesprochen. Nachdem er im vergangenen Jahr seine Tour absagen musste, hat er während eines Auftritts auf dem Festival Camp Flog Gnaw jetzt erläutert, was geschehen ist.