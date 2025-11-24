Childish Gambino : Donald Glover hatte Schlaganfall und Loch im Herzen

Der US-Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Musiker Donald Glover (42), der auch unter dem Künstlernamen Childish Gambino bekannt ist, hat offen über schwerwiegende gesundheitliche Probleme gesprochen. Nachdem er im vergangenen Jahr seine Tour absagen musste, hat er während eines Auftritts auf dem Festival Camp Flog Gnaw jetzt erläutert, was geschehen ist.

Donald Glover hatte Kopfschmerzen und Sehstörungen "Ich hatte in Louisiana wirklich schlimme Kopfschmerzen und habe die Show trotzdem gespielt", berichtete Glover laut US-Berichten wie von "People". "Ich konnte nicht wirklich gut sehen, also ging ich ins Krankenhaus, als wir nach Houston fuhren, und der Arzt sagte: 'Sie hatten einen Schlaganfall.'" Rückblickend kann er offenbar darüber scherzen. Zunächst habe er sich gedacht, dass er die Fans enttäusche, als zweites dann jedoch, dass er immer noch Jamie Foxx (57) kopiere. Foxx, der ebenfalls Schauspieler und Musiker ist, hatte im Jahr 2023 zunächst starke Kopfschmerzen und dann das Bewusstsein verloren. Später wurden eine Hirnblutung und ein Schlaganfall festgestellt.

Außerdem erzählte Glover demnach, dass er sich den Fuß gebrochen hatte und ein Loch in seinem Herzen entdeckt wurde - "also hatte ich diese Operation, und dann musste ich mich noch einmal operieren lassen". Diese gesundheitlichen Probleme haben auch Glovers Sichtweise verändert: "Man sagt, jeder habe zwei Leben - und das zweite beginnt, wenn man merkt, dass man nur eines hat. Man soll das Leben genauso führen, wie man es möchte."

In mittlerweile gelöschten Social-Media-Beiträgen hatte Donald Glover vor rund einem Jahr anstehende Konzerte im Rahmen seiner Tour erst verschoben und dann ganz abgesagt. Er teilte damals mit, dass er sich auf seine Gesundheit konzentrieren muss. Bekannt ist er unter anderem für Songs wie "Redbone" und "This Is America" oder für Serien wie "Community" und "Atlanta". In "Solo: A Star Wars Story" spielte er den legendären Lando Calrissian.