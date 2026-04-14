Chiemsee Reggae Summer, Taubertal Festival, Wacken Open Air und mehr - die Festivalplanung hierzulande ist in vollem Gange. Die Besucher können sich auf Jubiläumsausgaben und einen Rückkehrer freuen.
2026 hält für Festivalfans in Deutschland einige spezielle Ausgaben bereit. Mehrere etablierte Open-Air-Veranstaltungen feiern runde oder halbrunde Jubiläen, ein Format baut sein Konzept dabei deutlich aus. Und mit dem Chiemsee Reggae Summer kehrt zudem ein bekanntes Festival nach langer Pause zurück. Ein Überblick über vier besondere Festival-Ausgaben des Jahres.