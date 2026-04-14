Chiemsee Reggae Summer, Taubertal Festival, Wacken Open Air und mehr - die Festivalplanung hierzulande ist in vollem Gange. Die Besucher können sich auf Jubiläumsausgaben und einen Rückkehrer freuen.

2026 hält für Festivalfans in Deutschland einige spezielle Ausgaben bereit. Mehrere etablierte Open-Air-Veranstaltungen feiern runde oder halbrunde Jubiläen, ein Format baut sein Konzept dabei deutlich aus. Und mit dem Chiemsee Reggae Summer kehrt zudem ein bekanntes Festival nach langer Pause zurück. Ein Überblick über vier besondere Festival-Ausgaben des Jahres.

Chiemsee Reggae Summer: Rückkehr nach zehn Jahren Pause Vom 26. bis 28. Juni 2026 feiert das Chiemsee Reggae Summer in Übersee am Chiemsee sein Comeback. Nach zehn Jahren kehrt das Festival damit an einen traditionsreichen Ort zurück. Geplant ist eine Ausgabe, die nicht auf Größe, sondern auf Atmosphäre setzt: kleiner, übersichtlicher und mit kurzen Wegen.

Zwischenzeitlich hatte sich das Festival in Chiemsee Summer umbenannt und ein genreübergreifendes Line-up geboten. Zur Rückkehr liegt der Schwerpunkt jetzt wieder bei Reggae, Dancehall und Hip-Hop. Mehr als 30 Künstlerinnen und Künstler sollen auf zwei Bühnen auftreten.

Als Headliner sind Marteria und Capleton angekündigt. Zum weiteren Line-up gehören unter anderem Anthony B, Lila Iké, Macka B & Roots Ragga Band, Afrob & Ferris MC, Patrice, Neville Staple from The Specials, Jamaram und Don Letts.

Der Ansatz der Veranstalter: keine bloße Neuauflage früherer Großformate, sondern eine Rückbesinnung auf den ursprünglichen Spirit des Festivals.

Taubertal Festival: 30 Jahre Kult im Taubertal

Das Taubertal Festival feiert 2026 seinen 30. Geburtstag. Die Jubiläumsausgabe steigt vom 6. bis 9. August in Rothenburg ob der Tauber. Seit 1996 zählt das Festival zu den festen Größen im deutschen Open-Air-Sommer und verbindet seine besondere Lage im Taubertal seit jeher mit einem familiären Charakter.

Zum Jubiläum ist ein umfangreiches Programm mit mehr als 40 Bands auf mehreren Bühnen angekündigt. Bestätigt sind unter anderem Sido, Biffy Clyro, SDP, Dropkick Murphys, Sportfreunde Stiller, Feine Sahne Fischfilet, Zartmann, Giant Rooks, Donots und Kaffkiez.

Die 30. Ausgabe setzt damit zugleich auf bekannte Namen, aktuelle Acts und die Mischung, die das Festival seit Jahren prägt.

Superbloom: Fünfjähriges Jubiläum mit neuem Wochenformat

Das Superbloom im Münchner Olympiapark begeht 2026 sein fünfjähriges Jubiläum. Wegen Umbauarbeiten im Olympiastadion verändert das Festival zugleich sein bisheriges Konzept deutlich: Aus dem bislang zweitägigen Format wird eine siebentägige Veranstaltungsreihe vom 29. August bis 4. September.

Zum Auftakt sind am 29. und 30. August zwei Experience Days mit Erlebnisbereichen und Live-Acts auf drei Bühnen geplant. Genannt werden dafür unter anderem Kygo, Tom Odell, Zara Larsson, Zartmann, Tash Sultana und Berq. Vom 31. August bis 4. September folgen dann fünf Konzertabende mit Künstlerinnen und Künstlern wie Lorde, Sombr, Lewis Capaldi, Paul Kalkbrenner und Ayliva. Zuletzt wurden SDP, Ritter Lean und Monet192 für den ersten Festivaltag, Lykke Li für den Montagabend und Nico Santos für den Donnerstagabend zum Line-up hinzugefügt.

2026 setzt das Superbloom damit nicht nur auf ein Jubiläum, sondern auch auf eine strukturelle Neuausrichtung.

Wacken Open Air: 35. Ausgabe des Metal-Giganten

Das Wacken Open Air geht 2026 in seine 35. Runde. Das weltweit bekannte Heavy-Metal-Festival findet vom 29. Juli bis 1. August in Wacken in Schleswig-Holstein statt. Aus einer Veranstaltung mit anfangs 800 Besuchern hat sich seit 1990 ein Großereignis mit bis zu 85.000 Fans entwickelt.

Für die Jubiläumsausgabe wurden bereits zahlreiche Bands bestätigt. Zum bisherigen Programm gehören Judas Priest, Arch Enemy, Black Label Society, Hämatom, Def Leppard, In Flames und Powerwolf. Hinzu kommen weitere Acts wie Lacuna Coil, Alcest, Kadavar, Fit For An Autopsy, Of Mice And Men und Subway To Sally. Die 35. Ausgabe soll damit erneut die stilistische Bandbreite des Festivals abbilden.

Zuletzt wurden Sabaton in das Programm aufgenommen. Die schwedische Metal-Band kehrt sieben Jahre nach ihrem letzten Besuch auf den Holy Ground zurück. Festivalgründer Holger Hübner erklärte dazu: "Vor sieben Jahren hat die Band bei uns ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert, jetzt sind wir an der Reihe!"