Chicken Shop Date und Co.: Diese Online-Formate ziehen die Stars an

Talkshows sind tot - naja, fast. Während klassische Formate immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer verlieren, boomen unkonventionelle Interviews auf Social Media. Statt geübten Moderatoren auf der Late-Night-Couch Frage und Antwort zu stehen, ziehen sich die Stars lieber eine scharfe Sauce nach der anderen rein oder flirten beim Date im Imbiss unbeholfen. Formate wie "Hot Ones" oder "Chicken Shop Date" liefern, was das lineare Fernsehen nicht kann: echte Reaktionen, absurde Situationen und Momente, die sich nicht perfekt inszenieren lassen.

In einer Welt, in der PR-Strategien und Social-Media-Teams jede Aussage minutiös planen, kommt das gut an. Niemand kann sich auf den Schärfeschock bei "Hot Ones" oder die unbequemen Stillepausen bei "Chicken Shop Date" vorbereiten. Und genau das macht den Reiz aus - für die Stars, die sich von einer anderen Seite zeigen können, und für das Publikum, das authentische Momente mehr schätzt als aalglatte Selbstinszenierung.

"Chicken Shop Date"

Der Erfolg spricht für sich: Bereits das zweite Jahr in Folge hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences Amelia Dimoldenberg (31) als Social-Media-Botschafterin der Oscars engagiert. Die "Chicken Shop Date"-Erfinderin wird am 2. März live am roten Teppich der Preisverleihung stehen und die Stars interviewen. Mit "Chicken Shop Date" hat die britische YouTuberin eines der unterhaltsamsten Interviewformate der letzten Jahre geschaffen. Ihr Konzept? Unbeholfene "Dates" mit Rappern, Schauspielern und Influencern - in einem Londoner Fast-Food-Laden. Ihr trockener Humor und die absichtlich unbeholfene Flirtstrategie machen das Format einzigartig.

Seit dem Start im Jahr 2024 hat Dimoldenberg immer wieder große Stars für ihre (unangenehmen) Gespräche gewinnen können, darunter Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Paul Mescal oder Cher. Besonders viral ging ihr "Date" mit Schauspielstar Andrew Garfield (41), das auf YouTube mehr als 10 Millionen Mal angesehen wurde.

"Hot Ones"

Ums Essen dreht es sich auch bei "Hot Ones". Die "show with hot questions and even hotter wings" von "First We Feast" hat sich auf YouTube zum Kultformat entwickelt. Seit 2015 lädt Moderator Sean Evans Prominente dazu ein, während eines Interviews immer schärfere Chickenwings zu essen. Klingt simpel, ist aber genial: Während die Gäste mit Tränen in den Augen gegen die Schärfe kämpfen, vergessen sie oft ihre medientrainierten Antworten und werden unerwartet ehrlich.

Zu den legendärsten Folgen gehören die mit Paul Rudd, der anschließend mit dem "Look at us"-Meme viral ging, Gordon Ramsay, der Schimpfwort-Rekorde brach, Idris Elba, Jennifer Lawrence oder Billie Eilish. Zuletzt versuchte Sängerin Lady Gaga, beim Essen scharfer Wings ein "Poker Face" zu behalten.

"Sneaker Shopping"

Das Format "Sneaker Shopping" machte nicht nur den ehemaligen Sneakerverkäufer Joe La Pluma zum Star, sondern liefert bereits seit 2011 auch regelmäßig spannende Einblicke in die Shoppingvorlieben der Stars. Gäste wie Eminem, Travis Scott, Serena Williams oder Kevin Heart gehen in exklusiven Sneaker-Stores ein und legen dabei teils nicht nur Tausende Dollar für seltene Schuhe hin, sondern teilen auch oft Anekdoten aus ihrem Leben, die sonst nirgends zu hören sind.

"Subway Takes"

In seinem Format "Subway Takes" lädt Moderator Kareem Rahma Promis, Influencer und "Normalos" in die New Yorker U-Bahn ein und fragt sie nach ihrer kontroversesten Meinung, die er dann mit ihnen diskutiert. Dabei halten Moderator und Gast eine Fahrkarte als "Mikrofon" in der Hand. Hier erklärte Schauspielerin Olivia Wilde etwa, dass gute Sängerinnen und Sänger nicht am Karaoke teilnehmen sollten. Sängerin Charli xcx erklärt in einem Video, Musik sei nicht so wichtig wie Kunstfertigkeit, und Schimpansenforscherin Jane Goodall findet: "Junge Menschen haben so eine wichtige Rolle zu spielen, aber sie wissen nicht, wie sie sie spielen sollen." Sängerin FKA Twigs erklärte in einem Video, sie wolle Menschen, die barfuß durch die Securitykontrolle am Flughafen laufen, vom Reisen sperren.

"Call Her Daddy"

Was als wilder Sex- und Dating-Podcast zweier Freundinnen begann, ist heute eine der gefragtesten Interview-Plattformen für Promis: Alexandra "Alex" Cooper (30) startete "Call Her Daddy" 2018 gemeinsam mit Sofia Franklyn, nach einem öffentlichen Zerwürfnis wurde das Format zur One-Woman-Show und machte eine 180-Grad-Wendung. Mittlerweile sichert sich Cooper Exklusivinterviews mit den größten Stars - von Hailey Bieber über Heidi Klum bis Paris Hilton und Nicole Richie. Während des Wahlkampfs zur US-Präsidentschaftswahl 2024 war sogar die demokratische Kandidatin Kamala Harris bei Cooper zu Gast.