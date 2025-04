„Chicken Jockey“ aus Minecraft-Film: Kinogänger drehen bei Filmszene durch – auch in Stuttgart?

1 „Ein Minecraft Film“ ist seit Anfang April auch in Deutschland in den Kinos. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Supplied by LMK

Wenn im Minecraft-Film der „Chicken Jockey" auftaucht, dreht das Publikum durch. Ist das in Kinos in Stuttgart und der Region auch so? Wir haben nachgefragt.











Kommt der „Chicken Jockey“, wird es im Kino laut: Dann springen die Zuschauer auf, johlen, werfen mit Popcorn. So sieht man es zumindest in unzähligen Clips, die auf TikTok und anderen sozialen Netzwerken dieser Tage geteilt werden. Die Figur aus dem „Ein Minecraft Film“, ein grüner Baby-Zombie, der auf einem Huhn reitet, bringt die Leute zum Ausflippen – zumindest in den USA und mehr und mehr auch in Großbritannien. Aber ist das auch in den Kinos in Stuttgart und der Region so?