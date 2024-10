1 Ruth Chepngetich (re.) ist die schnellste Marathon-Läuferin der Welt. (Archivbild) Foto: dpa/Petr David Josek

Mit ihrer Laufzeit bleibt die Kenianerin unter der im letzten Jahr aufgestellten Bestzeit und stellt damit einen neuen Weltrekord auf.











Link kopiert



Die Kenianerin Ruth Chepngetich hat einen Weltrekord im Marathon aufgestellt. Bei ihrem Sieg in 2:09:57 Stunden in Chicago blieb sie sensationell rund zwei Minuten unter der vor gut einem Jahr in Berlin aufgestellten Bestzeit der Äthiopierin Tigist Assefa.